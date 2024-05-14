Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 мая, температура повысится, но будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможны слабые дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 12-21 градусов, в Тель-Авиве – 18-25, в Хайфе – 18-21, в Эйлате – 20-30, в Беэр-Шеве – 16-26, в Мицпе-Рамоне – 11-20, на побережье Мертвого моря – 22-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-25, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-27, на Голанских высотах – 13-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градусов, высота волн – 80-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – солнечно, не жарко. В пятницу – повышение температуры, солнечно.