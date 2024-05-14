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Прогноз погоды на 14 мая: небольшое повышение температуры, утром местами слабые дожди

время публикации: 14 мая 2024 г., 05:20 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 05:27
Прогноз погоды на 14 мая: небольшое повышение температуры, утром местами слабые дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 мая, температура повысится, но будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможны слабые дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 12-21 градусов, в Тель-Авиве – 18-25, в Хайфе – 18-21, в Эйлате – 20-30, в Беэр-Шеве – 16-26, в Мицпе-Рамоне – 11-20, на побережье Мертвого моря – 22-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-25, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-27, на Голанских высотах – 13-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градусов, высота волн – 80-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – солнечно, не жарко. В пятницу – повышение температуры, солнечно.

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