"Кан": отелям для эвакуированных с севера обещана оплата до конца декабря

Корреспондент телеканала "Кан-11" на севере Израиля Руби Хаммершлаг в вечернем выпуске новостей сообщил, что жители населенных пунктов, расположенных на северных границах Израиля, по всей видимости, смогут оставаться в гостиницах до конца декабря.

По данным новостной службы телеканала, представители правительства попросили владельцев отелей приготовиться к тому, что эвакуированные продолжат проживать у них до конца декабря 2024 года.

В конце февраля правительство продлило срок оплаты гостиниц для эвакуированных с севера до 7 июля.