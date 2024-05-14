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Израиль

"Кан": отелям для эвакуированных с севера обещана оплата до конца декабря

время публикации: 14 мая 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 21:09
"Кан": отелям для эвакуированных с севера обещана оплата до конца декабря
Miriam Alster/FLASH90

Корреспондент телеканала "Кан-11" на севере Израиля Руби Хаммершлаг в вечернем выпуске новостей сообщил, что жители населенных пунктов, расположенных на северных границах Израиля, по всей видимости, смогут оставаться в гостиницах до конца декабря.

По данным новостной службы телеканала, представители правительства попросили владельцев отелей приготовиться к тому, что эвакуированные продолжат проживать у них до конца декабря 2024 года.

В конце февраля правительство продлило срок оплаты гостиниц для эвакуированных с севера до 7 июля.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 февраля 2024

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 ноября 2023

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