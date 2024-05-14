"Кан": отелям для эвакуированных с севера обещана оплата до конца декабря
время публикации: 14 мая 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 21:09
Корреспондент телеканала "Кан-11" на севере Израиля Руби Хаммершлаг в вечернем выпуске новостей сообщил, что жители населенных пунктов, расположенных на северных границах Израиля, по всей видимости, смогут оставаться в гостиницах до конца декабря.
По данным новостной службы телеканала, представители правительства попросили владельцев отелей приготовиться к тому, что эвакуированные продолжат проживать у них до конца декабря 2024 года.
В конце февраля правительство продлило срок оплаты гостиниц для эвакуированных с севера до 7 июля.