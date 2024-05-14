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Израиль

Полиция разрешила студентам Университета Тель-Авива провести митинг по случаю "Дня Накбы"

время публикации: 14 мая 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 20:49
Митинг по случаю "Дня Накбы" в Университете Тель-Авива в мае 2023 года
Avshalom Sassoni/Flash90

Не дожидаясь решения Высшего суда справедливости, полиция Тель-Авива разрешила студенческой ячейке партии ХАДАШ провести в среду, 15 мая, церемонию "Дня Накбы" возле университетского кампуса. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

На прошлой неделе президент университета Тель-Авива профессор Ариэль Порат обратился к главе полиции Тель-Авивского округа генерал-майору Перецу Амару с просьбой разрешить митинг. В своем письме Ариэль Порат указывал, что речь идет о праве на свободу выражения своего мнения, запрет демонстрации является крайним и непропорциональным шагом, который может повлиять на свободу проведения демонстраций в будущем.

Это письмо было написано президентом университета после того, как полиция запретила проводить митинг на площади Энтин, находящейся рядом с вузом, "из соображений безопасности граждан".

Отметим, что каждый год в "День Накбы" (день "палестинской катастрофы") студенты Тель-Авивского университета проводят пикеты и митинги, и каждый год они сопровождаются столкновениями с правыми активистами.

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