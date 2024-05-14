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Израиль

В результате обстрела из Ливана погиб мужчина и ранены пятеро военнослужащих

время публикации: 14 мая 2024 г., 20:18 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 20:18
В результате обстрела из Ливана погиб мужчина и ранены пятеро военнослужащих
David Cohen/Flash90

Разрешено к публикации, во вторник, 14 мая, в результате обстрелов противотанковыми ракетами кибуца Адамит погиб мужчина (гражданский) и были ранены пятеро военнослужащих.

Пресс-служба Армии оборона Израиля передала, что один из военнослужащих получил ранение средней тяжести, остальные ранены легко.

Раненые доставлены в больницу, их уведомлены о случившемся.

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