В результате обстрела из Ливана погиб мужчина и ранены пятеро военнослужащих

Разрешено к публикации, во вторник, 14 мая, в результате обстрелов противотанковыми ракетами кибуца Адамит погиб мужчина (гражданский) и были ранены пятеро военнослужащих.

Пресс-служба Армии оборона Израиля передала, что один из военнослужащих получил ранение средней тяжести, остальные ранены легко.

Раненые доставлены в больницу, их уведомлены о случившемся.