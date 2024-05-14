Церемония вручения Премии Израиля проходит в Сдероте

После многочисленных скандалов, отмен и изменения формата, апелляций в БАГАЦ и противоречивых заявлений, на исходе Дня Независимости началась торжественная церемония присуждения главной израильской награды – Премии Израиля.

В знак солидарности с близкими погибших и в память о жертвах "черной субботы" 7 октября церемония Премии Израиля проходит в Сдероте, который всего несколько часов назад подвергался очередному ракетному обстрелу.

В этом году Премия Израиля вручается по 12 номинациям. Список лауреатов нынешней Премии Израиля:

Менахем Клемензон получает премию в категории "Возрождение – героизм и спасение" ("Ткума – гвура ве-ацала"): 7 октября 2023 года со своим другом и племянником Итиэлем Зоаром он отправился спасать жителей кибуцев в окрестностях сектора Газы, раз за разом они входили в кибуц Беэри, где шли бои с террористами и где террористы осуществляли резню, и спасали осажденных людей. За четырнадцать с половиной часов им удалось спасти более сотни человек. Итиэль Зоар также удостоен Премии Израиля.

Доктор Кохав Эльяким-Леви получает Премию Израиля в номинации "Возрождение – взаимопомощь" ("Ткума – арвут ададит"). Адвокат Кохав Эльяким-Леви, специалист в области международного права, занимается борьбой за права женщин. Сразу после "черной субботы" она начала активную работу по повышению глобальной осведомленности в мире о преступлениях ХАМАСа, главным образом – о сексуализзированном насилии против израильтянок.

Эяль Вальдман получает Премию Израиля в области предпринимательства и технологий. Он является одним из лидеров израильского хай-тека, внесшим огромный вклад в экономическое, стратегическое, социальное и моральное развитие Государства Израиль. Вальдман является одним из лидеров израильских протестов против нынешнего правительства, поэтому в отношении присуждения ему премии звучало немало возражений. Тем не менее, на церемонии Вальдман и министр образования Йоав Киш, который стремился не допустить вручения предпринимателю премии, пожали друг другу руки.

Профессор Виталий Мильман получит Премию Израиля в области исследований и математики за свой новаторский вклад в функциональный анализ. В своей академической практике профессор Мильман внес огромный вклад в развитие математики в Израиле.

Профессор Яаков Ритов получает Премию Израиля за достижения в теории статистики, он является автором разработки новых статистических методов, позволивших решить проблемы, с которыми раньше не могли справиться. Он также обучил множество студентов, некоторые из которых стали учеными в ведущих исследовательских институтах Израиля и всего мира.

Мики Беркович получает Премию Израиля за достижения в спорте. Мики Беркович – один из величайших израильских баскетболистов всех времен.

Профессор Цви Маза получает Премию Израиля за исследования в области физики и астрофизики. Открытия профессора и его команды проложили путь к поиску признаков жизни на других планетах и определили путь международных космических миссий.

Моше Эдри получает Премию Израиля за особый вклад в общество и государство. Моше Эдри один из самых влиятельных кинопродюсеров в Израиле, он участвовал в создании около 350 израильских фильмов.

Доктор Хен Кугель, директор Института судебной медицины "Абу Кабир", получает Премию Израиля в номинации "Возрождение – взаимопомощь". После "черной субботы" он работал день и ночь в чудовищных условиях, и благодаря самоотверженной работе доктора Кугеля и его команды удалось идентифицировать подавляющее большинство жертв резни.

Раввин Ицхак Йосеф, главный сефардский раввин Израиля, получает Премию Израиля в области религиозной иудейской литературы.

Профессор Хагай Бергман получает Премию Израиля за исследования в нейрофизиологии, благодаря которым ему удалось найти новые способы лечения болезни Паркинсона при помощи электростимуляции определенных участков головного мозга.

Профессор Гершон Бен-Шахар получает Премию Израиля за исследования в области психологии и разработку надежных инструментов измерения поведения и психологических процессов.

Шломо Накдимон получает Премию Израиля в области журналистики.

Эдна Солодар удостоена Премии Израиля в области особого вклада в общество и государство. Эдна Солодар скончалась 9 апреля 2024 года, за месяц до вручения премии.