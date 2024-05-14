ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали за сутки более 100 целей в секторе Газы. Видео

Cилы 98-й дивизии, включая 7-ю и 460-ю бригады, активизировали операцию в Джабалии, на севере сектора Газы. Силы 162-й дивизии, включая бригады "Гивати" и 401-й бригады, действуют на востоке Рафиаха и в районе КПП "Рафиах". Силы 99-й дивизии, а также 2-й бригады и бригады "Нахаль", ведут бои в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 целей в секторе Газы.

В районе КПП "Рафиах" бойцами 401-й бригады были ликвидированы несколько групп боевиков.

На востоке Рафиахе бойцы бригады "Гивати" в ходе столкновений ликвидировали несколько групп боевиков и обнаружили оружие.

Бойцы 460-й и 7-й бригад за последние сутки уничтожили в районе Джабалии, на севере сектора, десятки боевиков. Были задействованы танки и ВВС.

В районе Зайтуна бойцы 2-й бригады обнаружили шахты туннелей и уничтожили несколько пусковых установок.

Бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали нескольких боевиков, склад оружия и другую террористическую инфраструктуру.

ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб террористов в центре сектора Газы и ликвидировали пять находившихся там командиров и боевиков.

В целом интенсивность боевых действий в секторе Газы нарастает.