ЦАХАЛ в ночь на 14 мая действовал в районах Шхема, Хеврона, Калькилии, Рамаллы
время публикации: 14 мая 2024 г., 06:43 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 06:47
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 мая действовали в Шхеме (на востоке города и в Старом городе), в Хевроне, около Калькилии, а также в деревне Дир Абу Мишаль, к северо-западу от Рамаллы.
Задержаны подозреваемые.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 мая.
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