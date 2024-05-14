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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 14 мая действовал в районах Шхема, Хеврона, Калькилии, Рамаллы

время публикации: 14 мая 2024 г., 06:43 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 06:47
ЦАХАЛ в ночь на 14 мая действовал в районах Шхема, Хеврона, Калькилии, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 мая действовали в Шхеме (на востоке города и в Старом городе), в Хевроне, около Калькилии, а также в деревне Дир Абу Мишаль, к северо-западу от Рамаллы.

Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 мая.

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