ЦАХАЛ в ночь на 14 мая действовал в районах Шхема, Хеврона, Калькилии, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 мая действовали в Шхеме (на востоке города и в Старом городе), в Хевроне, около Калькилии, а также в деревне Дир Абу Мишаль, к северо-западу от Рамаллы.

Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 мая.