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Израиль

Крупный пожар на военной базе Тель а-Шомер: огонь тушат 28 пожарных расчетов

время публикации: 14 мая 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 16:57
Крупный пожар на военной базе Тель а-Шомер: огонь тушат 28 пожарных расчетов
Menachem Lederman/Flash90

На военной базе ЦАХАЛа, где расположены подразделения логистики и снабжения, во вторник, 14 мая, начался крупный пожар. Клубы дыма, возникшего в результате пожара, видны издалека.

На месте происшествия работают 28 пожарных расчетов, полицейский вертолет проводит проверку местности с воздуха и осуществляет навигацию работающих на тушении пожара сил.

Пресс-служба пожарно-спасательной охраны сообщает, что пожарные расчеты действуют на разных участках возгорания, чтобы локализовать его.

Ранее полиция сообщила сообщила о блокировании улиц, ведущих к базе, чтобы дать возможность беспрепятственного прибытия специальной техники.

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