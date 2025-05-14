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Израиль

Врачи "Бейлинсон" помогли появиться на свет ребенку женщины, раненой в теракте

Теракт
время публикации: 14 мая 2025 г., 23:52 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 00:26
Больница "Бейлинсон": у раненой в теракте женщины вызваны роды, состояние малыша тяжелое
Yossi Aloni/Flash90

Женщина, раненая в теракте возле поселка Брухин, находилась на последних месяцах беременности. Согласно сообщениям в СМИ, муж вез ее в больницу рожать, когда их машина была обстреляна террористом. Женщина была доставлена в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии.

Из больницы сообщили, что младенец появился на свет, его состояние тяжелое. Состояние матери остается критическим, врачи борются за ее жизнь.

В теракте также был ранен отец ребенка, он находится в больнице "Бейлинсон". При поступлении в приемное отделение его состояние оценивалось как тяжелое, спустя примерно час, врачи сообщили, что угрозы для жизни раненого нет, а само ранение оценивается как легкое.

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