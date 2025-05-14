ЦАХАЛ блокировал деревни, находящиеся рядом с местом теракта

После того, как возле поселка Брухин в Самарии в результате теракта были тяжело ранены двое израильтян, израильские военные блокировали палестинские деревни, находящиеся рядом с местом происшествия, перекрыты дороги.

По предварительным данным, израильский автомобиль был обстрелян из проезжавшей машины. Террорист, по всей видимости, был один. Ведется его розыск.