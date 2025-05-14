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Израиль

ЦАХАЛ блокировал деревни, находящиеся рядом с местом теракта

Иудея и Самария
Террористы
Теракт
время публикации: 14 мая 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 23:23
ЦАХАЛ блокировал деревни, находящиеся рядом с местом теракта
Flash90. Фото: Н.Шохат

После того, как возле поселка Брухин в Самарии в результате теракта были тяжело ранены двое израильтян, израильские военные блокировали палестинские деревни, находящиеся рядом с местом происшествия, перекрыты дороги.

По предварительным данным, израильский автомобиль был обстрелян из проезжавшей машины. Террорист, по всей видимости, был один. Ведется его розыск.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 мая 2025

Теракт в Самарии, тяжело ранены двое израильтян