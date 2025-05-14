Минздрав Газы сообщил о более 50 убитых в секторе за ночь

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что в ночь на 14 мая в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе есть по меньшей мере 51 погибший (45 из них в северной части сектора Газы) и более 100 раненых.

Сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удар по зданиям около клиники "Абу Шабак", к востоку от Джабалии аль-Балад, на севере сектора. Есть множество убитых и раненых.

Кроме того, поступали сведения, что ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса, на юге сектора. Есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ действует в районе Абасан аль-Кабира, на востоке Хан-Юниса, на юге сектора.

Артиллерия ЦАХАЛа обстреливает восточные районы города Газа.

5 мая 2025 года было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона". План новой операции: постепенное усиление давления на ХАМАС без полной оккупации сектора. Пока начало этой операции не декларировано, но, судя по действиям ЦАХАЛа, она была начата 13 мая, на следующий день после освобождения из плена заложника Идана Александра.