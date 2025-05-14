В Туль-Кареме уничтожена лаборатория по изготовлению бомб. Видео
время публикации: 14 мая 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 06:14
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в Туль-Кареме была уничтожена лаборатория по изготовлению бомб, в которой находилось более 200 кг различных видов взрывчатых веществ и около 150 кг материалов для изготовления взрывчатых веществ.
Операцию провели бойцы бригады "Кфир".
Сообщается также что военные действовали в последнее время в Байте, к югу от Шхема. Задержаны трое подозреваемых в терроре.
В общей сложности, за последние сутки в ходе операций в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, конфисковано оружие.