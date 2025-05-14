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Израиль

В Туль-Кареме уничтожена лаборатория по изготовлению бомб. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 14 мая 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 06:14
В Туль-Кареме уничтожена лаборатория по изготовлению бомб
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что в Туль-Кареме была уничтожена лаборатория по изготовлению бомб, в которой находилось более 200 кг различных видов взрывчатых веществ и около 150 кг материалов для изготовления взрывчатых веществ.

Операцию провели бойцы бригады "Кфир".

Сообщается также что военные действовали в последнее время в Байте, к югу от Шхема. Задержаны трое подозреваемых в терроре.

В общей сложности, за последние сутки в ходе операций в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 18 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, конфисковано оружие.

Израиль
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