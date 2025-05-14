Стив Виткофф представил новый план соглашения с ХАМАСом, который поддержали посредники

Посланник президента США Стив Виткофф представил новый черновик соглашения с ХАМАСом, предусматривающего освобождение всех заложников и устранение террористической организации от власти в Газе. Об этом сообщил в вечернем выпуске новостей телеканал "Кешет-12".

План был представлен в Дохе, куда Виткофф приехал вместе с президентом США Дональдом Трампом, и был поддержан посредниками. Кроме того, "был получен позитивный сигнал" от ХАМАСа.

По информации египетского издания "Аш-Шурук", в Дохе Виткофф впервые встретился с представителями ХАМАСа.

В сообщении израильского телеканала утверждалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает настаивать на "частичной сделке", которая не предусматривает прекращения боевых действий в секторе Газы. При этом источники в Иерусалиме в беседе с редакцией "Кешет-12" выражали уверенность в том, что президент США не будет принуждать Израиль к сделке, и высказывают предположение, что Израиль согласится приостановить боевые действия, если выяснится, что Мухаммад Синуар действительно ликвидирован.