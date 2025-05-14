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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана командира боевиков "Хизбаллы"

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 мая 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:15
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана командира боевиков "Хизбаллы"
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в районе деревни Какаит аль-Джиср (к югу от Набатии, к северу от реки Литани, примерно в 12 км от границы Израиля) террориста "Хизбаллы", который командовал боевиками в Кабрихе.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 14 мая БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе деревни Какаит аль-Джиср. Было названо имя убитого: Хусейн Мильхам, боевик "Хизбаллы", житель деревни Кабриха.

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Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в Ливане, ликвидирован боевик "Хизбаллы"