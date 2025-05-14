ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге Ливана командира боевиков "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в районе деревни Какаит аль-Джиср (к югу от Набатии, к северу от реки Литани, примерно в 12 км от границы Израиля) террориста "Хизбаллы", который командовал боевиками в Кабрихе.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 14 мая БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе деревни Какаит аль-Джиср. Было названо имя убитого: Хусейн Мильхам, боевик "Хизбаллы", житель деревни Кабриха.