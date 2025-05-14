x
14 мая 2025
|
последняя новость: 15:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 мая 2025
|
14 мая 2025
|
последняя новость: 15:17
14 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ynet: в "Ликуде" намерены изменить систему праймериз

Ликуд
Кнессет
время публикации: 14 мая 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:01
Ynet: в "Ликуде" намерены изменить систему праймериз
David Cohen/FLASH90

В "Ликуде" взвешивают возможность изменения системы формирования предвыборного списка. Об этом сообщает Моран Азулай, политический обозреватель портала Ynet.

Инициатива изменения продиктована двумя факторами. В "Ликуде" опасаются, что обвал коалиции может быть быстрым и неожиданным. В то же время, в правящей партии хотят уменьшить шанс на попадание в Кнессет одиозных и скандальных фигур, причиняющих ущерб имиджу "Ликуда".

В рамках изменений планируется передвинуть забронированные места для представителей округов, женщин и личных назначений премьер-министра в третью десятку предвыборного списка. На сегодняшний день, "бронь" в списке "Ликуда" предоставляется, начиная с 19-го места.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook