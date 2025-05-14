Ynet: в "Ликуде" намерены изменить систему праймериз

В "Ликуде" взвешивают возможность изменения системы формирования предвыборного списка. Об этом сообщает Моран Азулай, политический обозреватель портала Ynet.

Инициатива изменения продиктована двумя факторами. В "Ликуде" опасаются, что обвал коалиции может быть быстрым и неожиданным. В то же время, в правящей партии хотят уменьшить шанс на попадание в Кнессет одиозных и скандальных фигур, причиняющих ущерб имиджу "Ликуда".

В рамках изменений планируется передвинуть забронированные места для представителей округов, женщин и личных назначений премьер-министра в третью десятку предвыборного списка. На сегодняшний день, "бронь" в списке "Ликуда" предоставляется, начиная с 19-го места.