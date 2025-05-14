Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 14 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Местами, в основном на севере, возможен дождь. Днем усилится ветер.

В Иерусалиме – 15-21 градусов, в Тель-Авиве – 21-24, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 18-26, в Мицпе-Рамоне – 17-26, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-24, в Ариэле – 16-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-28, на Голанских высотах – 16-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 100-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу температура повысится, будет жарко. В субботу – повышение температуры, очень жарко, шарав. В воскресенье жара спадет.