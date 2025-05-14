В Ашкелоне пройдут похороны полицейского Игоря Пивнева

Сегодня, 14 мая, в Ашкелоне пройдут похороны сотрудника полиции Игоря Пивнева, проживавшего в поселке Ятед, недалеко от границы сектора Газы, и защищавшего своей поселок с оружием в руках 7 октября 2023 года.

Полиция не комментирует сообщения об обстоятельствах гибели Игоря.

Утром в "черную субботу", 7 октября 2023 года, Игорь Пивнев ехал на работу в Хеврон, но вернулся домой, получив сообщение от жены о стрельбе и отключении электричества. По пути он узнал о нападении террористов из Газы. Он вступал в столкновения с террористами по дороге в Ятед и в самом поселке, убив многих боевиков. Вместе с другими жителями Ятеда он отражал нападения до прибытия военных.