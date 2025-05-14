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Израиль

Политический кризис: вновь отозваны законопроекты коалиции

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 14 мая 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 11:33
Политический кризис: вновь отозваны законопроекты коалиции
Yonatan Sindel/Flash90

Коалиция отозвала все законопроекты, голосование по которым в предварительном чтении должно было состояться 14 мая.

Решение было принято на фоне продолжающегося кризиса в коалиции. Ультраортодоксальные партии заявили, что продолжат бойкотировать коалицию в связи с отсутствием продвижения в подготовке законопроекта о призыве.

С начала летней сессии Кнессета партии ШАС и "Яадут а-Тора" не голосуют с коалицией в знак протеста против того, что они называют стагнацией в продвижении закона, освобождающего учащихся йешив от службы.

Оппозиционные партии заявили, что оставляют свои законопроекты на повестке дня, несмотря на то, что ШАС и "Яадут а-Тора" не голосуют и за их законопроекты.

Израиль
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Политический кризис: ультраортодоксы бойкотируют коалицию