Политический кризис: вновь отозваны законопроекты коалиции

Коалиция отозвала все законопроекты, голосование по которым в предварительном чтении должно было состояться 14 мая.

Решение было принято на фоне продолжающегося кризиса в коалиции. Ультраортодоксальные партии заявили, что продолжат бойкотировать коалицию в связи с отсутствием продвижения в подготовке законопроекта о призыве.

С начала летней сессии Кнессета партии ШАС и "Яадут а-Тора" не голосуют с коалицией в знак протеста против того, что они называют стагнацией в продвижении закона, освобождающего учащихся йешив от службы.

Оппозиционные партии заявили, что оставляют свои законопроекты на повестке дня, несмотря на то, что ШАС и "Яадут а-Тора" не голосуют и за их законопроекты.