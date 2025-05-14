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Израиль

"Исламский джихад": в Тубасе полиция ПА застрелила боевика "Бригад Аль-Кудса"

время публикации: 14 мая 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 15:32
"Исламский джихад": в Тубасе полиция ПА застрелила боевика "Бригад Аль-Кудса"
AP Photo/Majdi Mohammed

"Бригады Аль-Кудса", военное крыло террористической организации "Исламский джихад", сообщили, что 13 мая в Тубасе был убит боевик этой группировки Рами Захран.

Причем, судя по заявлению "бригад", боевика застрелили не израильские военные, а полицейские Палестинской администрации.

Во вторник источники в ПА сообщали о столкновениях между израильскими военными и боевиками в Тубасе. ЦАХАЛ направил в район дополнительные силы, были задействованы армейские беспилотники. Одновременно в другой части города действовала полиция ПА.

Израиль
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