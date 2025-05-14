"Исламский джихад": в Тубасе полиция ПА застрелила боевика "Бригад Аль-Кудса"

"Бригады Аль-Кудса", военное крыло террористической организации "Исламский джихад", сообщили, что 13 мая в Тубасе был убит боевик этой группировки Рами Захран.

Причем, судя по заявлению "бригад", боевика застрелили не израильские военные, а полицейские Палестинской администрации.

Во вторник источники в ПА сообщали о столкновениях между израильскими военными и боевиками в Тубасе. ЦАХАЛ направил в район дополнительные силы, были задействованы армейские беспилотники. Одновременно в другой части города действовала полиция ПА.