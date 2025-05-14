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Израиль

Канцелярия Нетаниягу обвинила Макрона в кровавом навете

Газа
Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
Эмманюэль Макрон
Израиль
время публикации: 14 мая 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 15:21
Канцелярия Нетаниягу обвинила Макрона в кровавом навете
AP Photo/Omar Havana

Канцелярия главы правительства прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего Евросоюз к усилению давления на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газы.

Он стал самым высокопоставленным европейским политиком, призвавшим к пересмотру отношений между Израилем и ЕС. "Мы не можем делать вид, будто ничего не происходит", – сказал политик, отметив, что реальное давление будет невозможно без участия США.

"Президент Макрон вновь выступил на стороне убийц из исламистской террористической группировки. Он повторил лживые заявления пропагандистов, возводя на Израиль кровавый навет", – говорится в комментарии, опубликованном канцелярией Биньямина Нетаниягу.

Французскому лидеру напоминают, что после страшной резни, устроенной ХАМАСом 7 октября 2023 года, Израилю приходится вести войну на нескольких фронтах, а также о том, что среди убитых террористами были десятки граждан Франции. Также выражается недоумение тем, что Макрон не призвал к освобождению заложников.

"Израиль не остановится и не сдастся. Глава правительства Биньямин Нетаниягу неуклонен в своем стремлении достичь целей войны: вернуть заложников, сокрушить военную и политическую силу ХАМАСа и гарантировать, что Газа не будет больше угрожать Израилю", – подчеркивается в заявлении.

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