Внимание, розыск: пропал 71-летний Ицхак Меир Штракман из Иерусалима
время публикации: 14 мая 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:25
Полиция Израиля просит помощи в розыске 71-летнего Ицхака Меира Штракмана из Иерусалима. Вечером 11 мая он вышел из своего дома в районе Меа Шеарим и в последний раз был замечен на перекрестке Кикар Шаббат. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.64, седые волосы, длинная седая борода. Описание одежды: черный пиджак, белая рубашка, шорты, кроссовки и длинные носки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.