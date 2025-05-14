Внимание, розыск: пропал 71-летний Ицхак Меир Штракман из Иерусалима

Полиция Израиля просит помощи в розыске 71-летнего Ицхака Меира Штракмана из Иерусалима. Вечером 11 мая он вышел из своего дома в районе Меа Шеарим и в последний раз был замечен на перекрестке Кикар Шаббат. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.64, седые волосы, длинная седая борода. Описание одежды: черный пиджак, белая рубашка, шорты, кроссовки и длинные носки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.