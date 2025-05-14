На 40-й трассе автомобиль сбил шесть человек, ехавших на электровелосипедах

Днем 14 мая на 40-й трассе, около съезда на Реховот, автомобиль сбил сразу шесть человек, которые ехали на электровелосипедах по дороге.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" отмечает, что погибших нет. Один мужчина около 40 лет получил травмы средней тяжести, остальные травмированы легко. Трех пострадавших направили в больницы "Каплан" в Реховоте и "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.