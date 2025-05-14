Нетаниягу против БАГАЦа: "Взял на себя роль законодателя"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил Эдена Бар-Таля на должность исполняющего обязанности главы Управления государственной службой.

Это решение было принято после того, как Высший суд справедливости постановил, что система избрания установленная правительством неприемлема. В соответствии с вердиктом судей, процедура, которую избрало правительство для назначения директора Управления госслужбы, не обеспечивает гарантий независимости, аполитичности и профессиональности кандидата, как не дает возможности выбрать наиболее подходящего для этой должности человека.

Премьер-министр подверг решение БАГАЦа резкой критике. "В течение всего периода многофронтовой войны, которую ведет Израиль, правительство пыталось назначить постоянного главу Управления госслужбы, назначить способом, которым назначались управляющие с момента основания государства, однако юридический советник правительства при поддержке БАГАЦа всячески этому препятствовал. Сейчас БАГАЦ сделал шаг вперед: он взял на себя функции законодателя – отменяет свой собственный предыдущий вердикт и интерпретирует закон в полном противоречии с духом и намерениями Кнессета", – говорится в заявлении канцелярии главы правительства.