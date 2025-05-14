"День Накбы" в Тель-Авиве: возле университета проходят демонстрации

14 мая у ворот Тель-Авивского университета состоялась демонстрация, посвященная "дню Накбы" ("дню катастрофы", так арабы называют создание государства Израиль).

Участники мероприятия представили карту "исторической Палестины", на которой было написано: "Здесь мои корни, и я сюда возвращаюсь". В демонстрации принимали участие депутаты Аида-тума Сулейман и Офер Касиф (ХАДАШ-ТААЛ).

На месте находились также демонстранты из организации "Им Тирцу", которые проводили ответную акцию. Там же находился депутат Кнессета Альмог Коэн ("Оцма Иегудит"), который держал израильский флаг и пел национальный гимн "А-Тиква".

Одна из участниц демонстрации правых пыталась помешать проведению арабской церемонии, и была удалена с места полицией. О задержанных не сообщается.