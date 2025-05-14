"Есть другие дела". Нетаниягу дал показания в суде

14 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжил давать показания в рамках судебного процесса по делам 1000, 2000 и 4000.

Нетаниягу продолжает отвечать на вопросы адвоката Жака Хена, представляющего Шауля и Ирис Алович, фигурантов "дела 4000".

Суд удовлетворил просьбу Нетаниягу разбить допрос на две части. Первая часть допроса завершилась в 12:00. Премьер-министр покинул зал суда и отправился на встречу со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. Когда Нетаниягу выходил из зала суда, в его адрес раздались выкрики: "Ты носишь значок солидарности с заложниками и бросаешь их на произвол судьбы. Позор".

Позднее допрос премьер-министра возобновится. Он продлится до 16:00.

Судья Ривка Фридман-Фельдман настаивала на продлении допроса. Нетаниягу ответил: "Не смогу остаться здесь позднее 16:00. Есть другие дела. Это то, что есть на данный момент. Мы маневрируем между необходимостью бывать здесь и тем, что необходимо для блага государства", – сказал Нетаниягу.