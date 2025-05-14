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Израиль

Операция "псевдоарабов" в Шхеме: захвачен террорист

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Полиция
время публикации: 14 мая 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 08:28
Операция "псевдоарабов" в Шхеме: захвачен террорист
Пресс-служба полиции Израиля

13 мая бойцы пограничного спецназа ("псевдоарабы") и ЦАХАЛа провели в лагере Аскар в Шхеме операцию, в ходе которой был задержан разыскиваемый террорист.

Террорист был захвачен в парикмахерской, где он работал.

Бойцы сумели вывезти задержанного из Шхема, не привлекая внимания местных жителей, заявляет пресс-служба полиции Израиля.

Отметим, что палестинские источники утром 13 мая сообщали, что силы ЦАХАЛа действуют в лагере Аскар аль-Джадид, к востоку от Шхема. Отмечалось, что задержаны подозреваемые. Публиковались фото и видео с места событий. Но, возможно, полиция Израиля сообщает о другой операции примерно в том же районе.

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