Операция "псевдоарабов" в Шхеме: захвачен террорист
время публикации: 14 мая 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 08:28
13 мая бойцы пограничного спецназа ("псевдоарабы") и ЦАХАЛа провели в лагере Аскар в Шхеме операцию, в ходе которой был задержан разыскиваемый террорист.
Террорист был захвачен в парикмахерской, где он работал.
Бойцы сумели вывезти задержанного из Шхема, не привлекая внимания местных жителей, заявляет пресс-служба полиции Израиля.
Отметим, что палестинские источники утром 13 мая сообщали, что силы ЦАХАЛа действуют в лагере Аскар аль-Джадид, к востоку от Шхема. Отмечалось, что задержаны подозреваемые. Публиковались фото и видео с места событий. Но, возможно, полиция Израиля сообщает о другой операции примерно в том же районе.