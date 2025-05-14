Операция "псевдоарабов" в Шхеме: захвачен террорист

13 мая бойцы пограничного спецназа ("псевдоарабы") и ЦАХАЛа провели в лагере Аскар в Шхеме операцию, в ходе которой был задержан разыскиваемый террорист.

Террорист был захвачен в парикмахерской, где он работал.

Бойцы сумели вывезти задержанного из Шхема, не привлекая внимания местных жителей, заявляет пресс-служба полиции Израиля.

Отметим, что палестинские источники утром 13 мая сообщали, что силы ЦАХАЛа действуют в лагере Аскар аль-Джадид, к востоку от Шхема. Отмечалось, что задержаны подозреваемые. Публиковались фото и видео с места событий. Но, возможно, полиция Израиля сообщает о другой операции примерно в том же районе.