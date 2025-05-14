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Израиль

Подземные толчки в Израиле. Землетрясение магнитудой 6,1 на Крите

Землетрясения
время публикации: 14 мая 2025 г., 02:02 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 02:57
В центре Израиля ощущались подземные толчки. Информация уточняется
AP Photo/B.K.Bangash

В ночь на 14 мая во многих районах Израиля ощущались сильные подземные толчки. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6.1 произошло в Восточной части Средиземного моря. Эпицентр находился на Крите, к востоку от Ираклиона, очаг залегал на глубине 71 км.

Сообщения о подземных толчках поступают от жителей Хайфы, Эйлата, Тель-Авива, Рамат-Гана, Ришон ле-Циона, Кирьят-Яме, Реховоте, Герцлии, Гиватаиме, Кирьят-Оно, Петах-Тиквы, Холона, Иерусалима, Ашдода.

По данным Геологической службы, сила землетрясения в Израиле составила 4,3.

По состоянию на 02:27, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подземные толчки также ощущались в Ливане, Иордании и Египте.

Израиль
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