Подземные толчки в Израиле. Землетрясение магнитудой 6,1 на Крите

В ночь на 14 мая во многих районах Израиля ощущались сильные подземные толчки. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6.1 произошло в Восточной части Средиземного моря. Эпицентр находился на Крите, к востоку от Ираклиона, очаг залегал на глубине 71 км.

Сообщения о подземных толчках поступают от жителей Хайфы, Эйлата, Тель-Авива, Рамат-Гана, Ришон ле-Циона, Кирьят-Яме, Реховоте, Герцлии, Гиватаиме, Кирьят-Оно, Петах-Тиквы, Холона, Иерусалима, Ашдода.

По данным Геологической службы, сила землетрясения в Израиле составила 4,3.

По состоянию на 02:27, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подземные толчки также ощущались в Ливане, Иордании и Египте.