x
14 мая 2025
|
последняя новость: 18:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 мая 2025
|
14 мая 2025
|
последняя новость: 18:20
14 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 57-летний Илан Пуни из Кирьят-Хаима

Розыск
время публикации: 14 мая 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 17:37
Внимание, розыск: пропал 57-летний Илан Пуни из Кирьят-Хаима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 57-летнего Илана Пуни из Кирьят-Хаима, которого в последний раз видели около полудня в среду, 14 мая, выходящим из дома его родителей, после чего он пропал.

Семья обратилась с просьбой опубликовать сообщение о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Был одет в черные тренировочные брюки и белую футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию округа Звулун по телефону 04-8464444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook