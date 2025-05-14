Внимание, розыск: пропал 57-летний Илан Пуни из Кирьят-Хаима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 57-летнего Илана Пуни из Кирьят-Хаима, которого в последний раз видели около полудня в среду, 14 мая, выходящим из дома его родителей, после чего он пропал.

Семья обратилась с просьбой опубликовать сообщение о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Был одет в черные тренировочные брюки и белую футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию округа Звулун по телефону 04-8464444.