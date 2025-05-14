Срок содержания мэра Хариша Ицхака Кешета под стражей продлен в седьмой раз

Мировой суд Хайфы в седьмой раз продлил срок предварительного ареста мэра Хариша Ицхака Кешета, подозреваемого в нескольких случаях сексуализированного насилия, включая изнасилование, в отношении нескольких женщин. Некоторые из подавших жалобы на мэра были его подчиненными.

Ицхак Кешет был задержан 21 апреля. Он подозревается в совершении преступлений сексуального характера, попытках помешать ходу расследования и злоупотреблении служебным положением. Адвокат мэра Хариша Офер Барталь сообщал, что его подзащитный отрицает инкриминируемые ему преступления.

По данным полиции, против мэра Хариша было подано несколько заявлений от пострадавших, некоторые из которых являются сотрудницами мэрии. Они обвиняют главу муниципалитета в сексуализированном насилии с использованием его служебного положения.