В Калькилии застрелен гражданин Израиля
время публикации: 14 мая 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 17:16
В Калькилии был застрелен 22-летний Мухаммад Джамаль Хасан, гражданин Израиля. Судя по имеющимся данным, речь идет о криминальном происшествии, не о теракте.
Расследование ведет полиция Палестинской автономии.
Установлено, что стрелок был на мотоцикле, он несколько раз выстрелил в Мухаммада Хасана, а затем скрылся. Он полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.