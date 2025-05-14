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Израиль

В Калькилии застрелен гражданин Израиля

Иудея и Самария
Убийства
время публикации: 14 мая 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 17:16
В Калькилии застрелен гражданин Израиля
Yossi Zamir/Flash90

В Калькилии был застрелен 22-летний Мухаммад Джамаль Хасан, гражданин Израиля. Судя по имеющимся данным, речь идет о криминальном происшествии, не о теракте.

Расследование ведет полиция Палестинской автономии.

Установлено, что стрелок был на мотоцикле, он несколько раз выстрелил в Мухаммада Хасана, а затем скрылся. Он полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Израиль
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