В Калькилии застрелен гражданин Израиля

В Калькилии был застрелен 22-летний Мухаммад Джамаль Хасан, гражданин Израиля. Судя по имеющимся данным, речь идет о криминальном происшествии, не о теракте.

Расследование ведет полиция Палестинской автономии.

Установлено, что стрелок был на мотоцикле, он несколько раз выстрелил в Мухаммада Хасана, а затем скрылся. Он полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.