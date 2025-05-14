Тревога в центре Израиля, включая Иерусалим: ракетный обстрел из Йемена
В 7:44-7:46 14 мая, после предуведомления Управления тылом, в центре Израиля, включая Иерусалим, прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.
Помимо Иерусалима сирены были слышны в районе Мертвого моря, в Иудее, Бейт-Шемеше, Модиине и других районах центра страны.
В 7:49 ЦАХАЛ уведомил: перехвачена одна ракета, запущенная из Йемена.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что одна женщина была травмирована в результате падения по пути в убежище.
Во время срабатывания сигналов тревоги на короткое время была прервана работа международного аэропорта "Бен-Гурион".
Это вторая попытка обстрела территории Израиля из Йемена за последние сутки.
Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.
Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.
В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.