Тревога в центре Израиля, включая Иерусалим: ракетный обстрел из Йемена

В 7:44-7:46 14 мая, после предуведомления Управления тылом, в центре Израиля, включая Иерусалим, прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Помимо Иерусалима сирены были слышны в районе Мертвого моря, в Иудее, Бейт-Шемеше, Модиине и других районах центра страны.

В 7:49 ЦАХАЛ уведомил: перехвачена одна ракета, запущенная из Йемена.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что одна женщина была травмирована в результате падения по пути в убежище.

Во время срабатывания сигналов тревоги на короткое время была прервана работа международного аэропорта "Бен-Гурион".

Это вторая попытка обстрела территории Израиля из Йемена за последние сутки.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.