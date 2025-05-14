Депутаты предлагают сделать обязательной трансляцию заседаний Верховного суда

Депутат Кнессета Ицхак Кройзер ("Оцма Иегудит") представил законопроект, согласно которому почти все заседания Верховного суда будут транслироваться в прямом эфире.

Как сообщает "Кан", исключение составят заседания, проходящие при закрытых дверях. В том случае, если глава Верховного суда примет решение проводить заседание при закрытых дверях, он должен будет мотивировать, почему принято такое решение. Согласно законопроекту, решение проводить заседание при закрытых дверях может быть объяснено двумя мотивами: безопасностью государства и правом сторон на частную жизнь.

Законопроект Кройзера будет вынесен на следующей неделе на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству.

11 мая эта комиссия утвердила законопроект депутата Симхи Ротмана ("Ционут Датит"), согласно которому, состав судейской коллегии по делам в Верховном суде будет устанавливаться рандомально компьютером. В настоящий момент состав коллегии по каждому делу определяет глава Верховного суда.