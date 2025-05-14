ЦАХАЛ предупреждает о скором нанесении ударов по портам на западе Йемена

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал в соцсети Х предупреждение ко всем, кто находится в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф.

"Мы настоятельно призываем вас покинуть эти порты до дальнейшего уведомления", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

"В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех, кто находится в этих портах, покинуть их и держаться от них подальше ради вашей собственной безопасности до дальнейшего уведомления", – поясняется в этом предупреждении.

Таким образом, ЦАХАЛ вновь предупреждает о возможном скором нанесении ударов по портам на западе Йемена.

Это предупреждение было опубликовано через несколько часов после того, как хуситы вновь обстреляли Израиль.

Отметим, что после предыдущего подобного предупреждения ЦАХАЛа арабские СМИ заявляли об израильской атаке в Йемене. Однако тогда информация об атаке не была подтверждена ЦАХАЛом. И вскоре арабские СМИ заявили, что это была "психическая атака".