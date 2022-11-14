adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 21°
Тель-Авив:
18 - 26°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.438 ₪ 3.533 ₪
Иерусалим:
16 - 21°
Тель-Авив:
18 - 26°
Эйлат:
19 - 29°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с FBI при расследовании гибели журналистки "Аль-Джазиры"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с FBI при расследовании гибели журналистки
    AP Photo/Adel Hana, AP Photo/ Tsafrir Abayov

    Министр обороны Израиля Бени Ганц прокомментировал намерение минюста США провести самостоятельное расследование обстоятельств гибели журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ.

    В своем "твиттере" Ганц написал, что минюст США допустил серьезную ошибку, приняв решение о проведении этого расследования. "Армия обороны Израиля провела независимое профессиональное расследование, результаты которого были представлены США. Я ясно дал понять американской стороне, что мы полностью находимся на стороне военнослужащих ЦАХАЛа, и не будет сотрудничать со сторонним расследованием, мы не допустим вмешательства во внутренние дела Израиля", – заявил министр обороны.

    adv_11 incontent_1

    Ранее израильские СМИ сообщили, что США уведомили Израиль о том, что FBI начинает расследование обстоятельств гибели журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Тем самым США дали понять, что результаты расследования, проведенного ЦАХАЛом, признаны в Вашингтоне неудовлетворительными.

    adv_12 m_ar_1

    ЦАХАЛ под давлением Вашингтона 5 сентября опубликовал окончательные выводы по поводу обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ в Дженине 11 мая 2022 года. "После расследований, проведенных специальной группой, оказалось, что невозможно однозначно определить, кем была застрелена Ширин Абу Аклэ. Но более вероятно, что Ширин случайно попала под огонь ЦАХАЛа по палестинским боевикам, которые вели интенсивную, неизбирательную и опасную для жизни солдат стрельбу по силам ЦАХАЛа", – говорилось в отчете.

    "После расследований, проведенных специальной группой, оказалось, что невозможно однозначно определить, кем была застрелена Ширин Абу Аклэ. Но более вероятно, что Ширин случайно попала под огонь ЦАХАЛа по палестинским боевикам, которые вели интенсивную, неизбирательную и опасную для жизни солдат стрельбу по силам ЦАХАЛа", – говорится в отчете.

    adv_13 incontent_2

    В отчете подчеркивалось, что в рамках проведенного расследования были допрошены все военнослужащие ЦАХАЛа, участвовавшие в той операции, был проведен детальный хронологический анализ хода событий, анализ всех имеющихся аудио- и видеозаписей. Кроме того, были изучены различные судебно-медицинские и баллистические экспертизы с места происшествия.

    adv_14 m_ar_2

    Не было установлено, чтобы в ходе операции в Дженине 11 мая 2022 года израильскими военными хотя бы один раз были нарушены действующие правила открытия огня.

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Ноября 2022
    Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с FBI при расследовании гибели журналистки "Аль-Джазиры"
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:53 Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с FBI при расследовании гибели журналистки "Аль-Джазиры"
    22:45 США уведомили Израиль, что FBI будет расследовать обстоятельства гибели журналистки "Аль-Джазиры"
    21:45 Отчет о гибели сержанта Ноа Лазар: уклонение от боя и рутинные нарушения инструкций
    21:21 Walla: хакеры, укравшие документацию по тель-авивскому трамваю, угрожают продать ее "так называемым палестинским террористам"
    20:58 Международное расследование: "Хизбалла" и Россия используют паспорта почетных консулов для противоправных действий
    19:35 Трамп осудил американских евреев за то, что они делают недостаточно для Израиля
    18:36 Аяла Бен-Гвир об общей фотографии с Сарой Нетаниягу: "Да, у меня есть пистолет. Смиритесь"
    17:52 СМИ: в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5