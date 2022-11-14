Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с FBI при расследовании гибели журналистки "Аль-Джазиры"

Министр обороны Израиля Бени Ганц прокомментировал намерение минюста США провести самостоятельное расследование обстоятельств гибели журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ.

В своем "твиттере" Ганц написал, что минюст США допустил серьезную ошибку, приняв решение о проведении этого расследования. "Армия обороны Израиля провела независимое профессиональное расследование, результаты которого были представлены США. Я ясно дал понять американской стороне, что мы полностью находимся на стороне военнослужащих ЦАХАЛа, и не будет сотрудничать со сторонним расследованием, мы не допустим вмешательства во внутренние дела Израиля", – заявил министр обороны.

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Ранее израильские СМИ сообщили, что США уведомили Израиль о том, что FBI начинает расследование обстоятельств гибели журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Тем самым США дали понять, что результаты расследования, проведенного ЦАХАЛом, признаны в Вашингтоне неудовлетворительными.

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ЦАХАЛ под давлением Вашингтона 5 сентября опубликовал окончательные выводы по поводу обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ в Дженине 11 мая 2022 года. "После расследований, проведенных специальной группой, оказалось, что невозможно однозначно определить, кем была застрелена Ширин Абу Аклэ. Но более вероятно, что Ширин случайно попала под огонь ЦАХАЛа по палестинским боевикам, которые вели интенсивную, неизбирательную и опасную для жизни солдат стрельбу по силам ЦАХАЛа", – говорилось в отчете.

"После расследований, проведенных специальной группой, оказалось, что невозможно однозначно определить, кем была застрелена Ширин Абу Аклэ. Но более вероятно, что Ширин случайно попала под огонь ЦАХАЛа по палестинским боевикам, которые вели интенсивную, неизбирательную и опасную для жизни солдат стрельбу по силам ЦАХАЛа", – говорится в отчете.

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В отчете подчеркивалось, что в рамках проведенного расследования были допрошены все военнослужащие ЦАХАЛа, участвовавшие в той операции, был проведен детальный хронологический анализ хода событий, анализ всех имеющихся аудио- и видеозаписей. Кроме того, были изучены различные судебно-медицинские и баллистические экспертизы с места происшествия.

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Не было установлено, чтобы в ходе операции в Дженине 11 мая 2022 года израильскими военными хотя бы один раз были нарушены действующие правила открытия огня.