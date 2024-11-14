Технический сбой в "Битуах Леуми", не работают сайт и телефонный центр
время публикации: 14 ноября 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 13:50
Институт национального страхования сообщает, что в связи с техническими неполадками недоступен личный кабинет на сайте "Битуах Леуми", не работают также телефонные центры.
В "Битуах Леуми" подчеркивают, что речь не идет о кибератаке. Специалисты ведомства работают над решением проблемы.
Институт национального страхования просит у граждан прощения за доставленные неудобства.
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