Технический сбой в "Битуах Леуми", не работают сайт и телефонный центр

Институт национального страхования сообщает, что в связи с техническими неполадками недоступен личный кабинет на сайте "Битуах Леуми", не работают также телефонные центры.

В "Битуах Леуми" подчеркивают, что речь не идет о кибератаке. Специалисты ведомства работают над решением проблемы.

Институт национального страхования просит у граждан прощения за доставленные неудобства.