ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по Бейруту: атакованы десятки объектов "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает о завершении очередной волны ударов по целям в Дахии – южном пригороде Бейрута. Были атакованы штабы и склады "Хизбаллы", а также другие объекты инфраструктуры террора.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что за последние двое суток в Бейруте было атаковано более 30 объектов "Хизбаллы".

Подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам, в том числе заранее предупреждая об атаках и предоставляя время для эвакуации.