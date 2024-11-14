ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по Бейруту: атакованы десятки объектов "Хизбаллы"
время публикации: 14 ноября 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 13:45
ЦАХАЛ сообщает о завершении очередной волны ударов по целям в Дахии – южном пригороде Бейрута. Были атакованы штабы и склады "Хизбаллы", а также другие объекты инфраструктуры террора.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что за последние двое суток в Бейруте было атаковано более 30 объектов "Хизбаллы".
Подчеркивается, что ЦАХАЛ делает все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам, в том числе заранее предупреждая об атаках и предоставляя время для эвакуации.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 14 ноября 2024