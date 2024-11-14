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ЦАХАЛ: за неделю на юге Ливана были атакованы 140 пусковых установок, уничтожены 200 террористов

время публикации: 14 ноября 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 09:17
ЦАХАЛ: за неделю на юге Ливана были атакованы 140 пусковых установок, уничтожены 200 террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю на юге Ливана были атакованы более 140 пусковых установок, уничтожены около 200 террористов "Хизбаллы".

В частности, сообщается о ликвидации командира оперативного подразделения и командира противотанкового подразделения батальона "Радуана".

ЦАХАЛ продолжает действовать в Ливане.

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