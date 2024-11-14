ЦАХАЛ: за неделю на юге Ливана были атакованы 140 пусковых установок, уничтожены 200 террористов

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю на юге Ливана были атакованы более 140 пусковых установок, уничтожены около 200 террористов "Хизбаллы".

В частности, сообщается о ликвидации командира оперативного подразделения и командира противотанкового подразделения батальона "Радуана".

ЦАХАЛ продолжает действовать в Ливане.