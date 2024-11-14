Внимание, розыск: пропала 27-летняя Сахар Хамуза из Кафр-Каны

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала Сахар Хамуза, 27-летняя жительница Кафр-Каны. В последний раз ее видели во вторник, 12 ноября, около полудня в Кафр-Кане, после чего от женщины не было вестей.

Приметы пропавшей: стройная, черные волосы, была одета в золотистый свитер, черные трикотажные брюки, черную футболку, обувь белого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в полицию Кафр-Каны по телефону 04-6479300 или в центральный диспетчерский центр полиции по телефону 100.