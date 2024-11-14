Задержан мошенник, с помощью украденных кредитных карт похитивший более 1 млн шекелей

Полиция Иерусалима сообщает о задержании 30-летнего жителя центра страны, который подозревается в хищении примерно 1 миллиона шекелей путем мошеннических действий с украденными из почтовых ящиков кредитных карт. Жертвами этого преступления стали десятки граждан.

Судя по сообщению полиции, мошенник похищал кредитные карточки и телефонные счета из незапертых почтовых ящиков в разных регионах Израиля, а также карточки инвалидов, водительские права и другие документы, удостоверяющие личность. Затем мошенник звонил в компанию мобильной связи и от имени обладателя просил перевести номер в другую компанию, после этого он звонил в банк или в кредитную компанию и от имени обладателя карты просил изменить в базе номер телефона, на новый номер приходили в дальнейшем временные коды для обновления пароля доступа к банковскому счету. Получив доступ к счету, мошенник создавал электронные кошельки на новый номер телефона, а также делал переводы на другие счета.

При обыске в доме подозреваемого, в мусорном баке в уборной были найдены кредитные карты, различные удостоверения и SIM-карты.

Отметим, что несколько дней полиция сообщала о похожем случае мошенничества (возможно, речь идет о том же преступнике, хотя некоторые детали не совпадают).

Полиция предупреждает, что не следует оставлять в почтовых ящиках присылаемые кредитные карты и какие-либо документы, удостоверяющие личность, а также – что необходимо запирать почтовые ящики на ключ, так как злоумышленники зачастую "проверяют" почтовые ящики и похищают кредитные карты и документы. В случае обнаружения пропажи надо срочно уведомить банк и кредитную компанию.