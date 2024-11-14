Внимание, розыск: пропала 14-летняя Талия Леви из Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Талии Леви из Иерусалима. 12 ноября она вышла из школы "Вицо" в районе Бейт а-Керем и не вернулась в свой интернат в районе Гило. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, каштановые волосы. Описание одежды: бежево-коричневый свитер с черными пятнами и джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683200.