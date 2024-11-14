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Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Талия Леви из Иерусалима

время публикации: 14 ноября 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 08:30
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Талия Леви из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Талии Леви из Иерусалима. 12 ноября она вышла из школы "Вицо" в районе Бейт а-Керем и не вернулась в свой интернат в районе Гило. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, каштановые волосы. Описание одежды: бежево-коричневый свитер с черными пятнами и джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683200.

Израиль
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