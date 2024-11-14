ЦАХАЛ: в Газе за сутки были уничтожены десятки террористов

В Газе силы 162-й дивизии, включая бригады "Кфир", "Гивати" и "Иквот а-Барзель" (401-я) продолжают интенсивные бои в Байт-Лахии и Джабалии, на севере сектора. За последние сутки были уничтожены десятки террористов.

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") выявили склад боеприпасов в Рафиахе, где была замечена активность. Ударом с воздуха были уничтожены и склад, и террорист, действовавший на складе.