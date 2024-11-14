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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе за сутки были уничтожены десятки террористов

время публикации: 14 ноября 2024 г., 08:15 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 08:22
ЦАХАЛ: в Газе за сутки были уничтожены десятки террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Газе силы 162-й дивизии, включая бригады "Кфир", "Гивати" и "Иквот а-Барзель" (401-я) продолжают интенсивные бои в Байт-Лахии и Джабалии, на севере сектора. За последние сутки были уничтожены десятки террористов.

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") выявили склад боеприпасов в Рафиахе, где была замечена активность. Ударом с воздуха были уничтожены и склад, и террорист, действовавший на складе.

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