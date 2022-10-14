Операция ЦАХАЛа в Дженине: от полученных ранений умер фатховский "Доктор Воин"

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило: доктор Абдулла Абу Тин умер в больнице от ранения, полученного утром 14 октября в ходе перестрелки боевиков с израильскими военными.

Пуля попала в голову Абу Тина. Его объявили мертвым сразу после перестрелки. Потом из больницы сообщили, что раненый "ожил". Но через несколько часов была констатирована его смерть.

Израильский блогер "Абу Али", ведущий телеграм-канал Abu Ali Express, пишет, что в официальном заявлении "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа) сказано: "Доктор Абдулла Абу Тин был командиром в наших рядах". Блогер публикует фотографии "Доктора Воина", увешанного оружием.

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Отметим также, что, судя по распространенным ранее видеозаписям, машина "Красного Полумесяца", в которой находился Абу Тин, не просто была на линии огня, возможно эта бригада пыталась помогать боевикам вести огонь, перекрывая узкую улицу и выступая в роли "щита", из-за которого можно было вести огонь.

Ранее палестинские источники сообщали, что в ходе спецоперации в Дженине израильскими военными был убит боевик и смертельно ранен медик, а также задержан один из лидеров боевиков. Еще пять жителей Дженина получили ранения от легких до средней тяжести.

"Палестинский информационный центр" называл имя убитого боевика "Исламского джихада": Матин Чабайя (в официальном заявлении "ИД" он назван одним из основателей группировки в Дженине).

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Сообщается, что военные задержали одного из лидеров боевиков, известного как "Чийя" Саламэ.

Отметим, что в сообщении министерства агентства Maan по поводу происшедшего в Дженине утверждалось, что израильские снайперы застрелили двух "мирных граждан", в их числе врача "Красного Полумесяца" Абдуллу Абу Тина.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в Дженине задержан боевик ХАМАСа (согласно палестинским источникам, речь идет об одном из лидеров боевиков "Исламского джихада") 24-летний Дия ("Чийя") Мухаммад Юсуф Саламэ, у него конфискована автоматическая винтовка М-16. По данным спецслужб, задержанный участвовал в нескольких вооруженных нападениях и планировал новые атаки. В ходе обысков с Дженине нашли еще одну винтовку М-16 и бронежилет.

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Во время проведения операции в Дженине военные столкнулись с вооруженным сопротивлением: по ним был открыт огонь, в них были брошены взрывные устройства. В ответ был открыт огонь на поражение, зафиксировано попадание.

Ранение медика в Дженине военные не комментируют. В то же время пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает: "Нахождение в зоне боевых действий посторонних гражданских лиц представляет реальную опасность для жизни".

Израильский блогер "Абу Али", ведущий телеграм-канал Abu Ali Express, отмечает, что в арабских СМИ и соцсетях широко разошлось видео "Израильские военные стреляют по медикам". Однако есть съемки и с другого ракурса, по которым видно, что рядом с автомобилем "Красного Полумесяца" находятся вооруженные боевики, которые ведут огонь по израильским военным.

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