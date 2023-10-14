Восьмой день войны в Израиле. Хронология событий
Суббота, 14 октября 2023 года, восьмой день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен свыше ста израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.
В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.
Террористы устроили резню в поселках Беэри и Кфар-Аза, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.
Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале военной операции "Железные мечи".
Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.
Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1300. Среди убитых граждане Израиля, США, Великобритании, Франции, Украины, России, Таиланда, Непала. Около 3400 человек были ранены или травмированы.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых шести дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 7000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе.
ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (около 4000) в секторе Газы.
Минздрав Газы сообщает о примерно 1900 убитых и 7700 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.
По данным ООН, сотни тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
00:00
Обстрелу из сектора Газы подверглись приграничные населенные пункты. Сигнал тревоги звучал в Сдероте, кибуцах Нир Ам и Мефласим. Нет сообщений о пострадавших или причиненном ущербе.