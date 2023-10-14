Восьмой день войны в Израиле. Хронология событий

Суббота, 14 октября 2023 года, восьмой день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен свыше ста израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.

В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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Террористы устроили резню в поселках Беэри и Кфар-Аза, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.

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Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале военной операции "Железные мечи".

Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.

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Число убитых на израильской стороне в ходе войны с ХАМАСом – по меньшей мере 1300. Среди убитых граждане Израиля, США, Великобритании, Франции, Украины, России, Таиланда, Непала. Около 3400 человек были ранены или травмированы.

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Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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В течение первых шести дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет (по приблизительным оценкам, 7000). Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля. Одна ракета (11 октября) была выпущена из Газы по Хайфе.

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ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газы. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (около 4000) в секторе Газы.

Минздрав Газы сообщает о примерно 1900 убитых и 7700 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация не менее 1500 террористов на территории Израиля.

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По данным ООН, сотни тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

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Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Обстрелу из сектора Газы подверглись приграничные населенные пункты. Сигнал тревоги звучал в Сдероте, кибуцах Нир Ам и Мефласим. Нет сообщений о пострадавших или причиненном ущербе.