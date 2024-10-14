x
14 октября 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двухмесячная девочка в тяжелом состоянии в результате сильной тряски, отец арестован

время публикации: 14 октября 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 10:46
Двухмесячная девочка в тяжелом состоянии в результате сильной тряски, отец арестован
Shir torem /Flash90

В воскресенье вечером сотрудники полиции Центрального округа арестовали 38-летнего жителя Ришон ле-Циона по подозрению в жестоком обращении с его двухмесячной дочерью. Расследование началось несколько дней назад после получения сообщения из больницы "Ихилов" о подозрении об умышленном причинении телесных повреждений грудному ребенку.

По сообщению полиции, девочка оставалась дома со своим отцом. Когда мать пришла, она обнаружила, что младенец лежит и не реагирует. После проведения медицинских проверок девочка была госпитализирована. По предположению медиков, девочка получила тяжелое внутричерепное кровотечение, скорее всего, ставшее следствием сильной тряски.

После сбора улик, сотрудники полиции арестовали подозреваемого, 38-летнего отца малышки. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2024

Начался суд над воспитательницами из Петах-Тиквы, обвиняемыми в жестоком обращении с детьми
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 декабря 2016

Полиция задержала родителей из Рамле по подозрению в жестоком обращении с ребенком
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 января 2012

Зарегистрирована смерть мозга у одного из близнецов, госпитализированных в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 июня 2010

Отец "укачал" грудного ребенка до кровоизлияния в мозг