Двухмесячная девочка в тяжелом состоянии в результате сильной тряски, отец арестован

В воскресенье вечером сотрудники полиции Центрального округа арестовали 38-летнего жителя Ришон ле-Циона по подозрению в жестоком обращении с его двухмесячной дочерью. Расследование началось несколько дней назад после получения сообщения из больницы "Ихилов" о подозрении об умышленном причинении телесных повреждений грудному ребенку.

По сообщению полиции, девочка оставалась дома со своим отцом. Когда мать пришла, она обнаружила, что младенец лежит и не реагирует. После проведения медицинских проверок девочка была госпитализирована. По предположению медиков, девочка получила тяжелое внутричерепное кровотечение, скорее всего, ставшее следствием сильной тряски.

После сбора улик, сотрудники полиции арестовали подозреваемого, 38-летнего отца малышки. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока его содержания под стражей.