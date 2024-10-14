"Высокопоставленный источник": "Мы атакуем в Ливане где угодно, включая Бейрут"

"Высокопоставленный источник" ответил на множество публикующихся в СМИ претензий об атаке "Хизбаллы" на учебную базу бригады "Голани" в тылу: "Израиль атакует в Ливане где угодно, включая Бейрут. Мы это доказали не так давно и докажем еще неоднократно в ближайшие дни – в соответствии с оперативными нуждами и аспектами".