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Израиль

"Высокопоставленный источник": "Мы атакуем в Ливане где угодно, включая Бейрут"

время публикации: 14 октября 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 10:33
"Высокопоставленный источник": "Мы атакуем в Ливане где угодно, включая Бейрут"
Yonatan Sindel/FLASH90

"Высокопоставленный источник" ответил на множество публикующихся в СМИ претензий об атаке "Хизбаллы" на учебную базу бригады "Голани" в тылу: "Израиль атакует в Ливане где угодно, включая Бейрут. Мы это доказали не так давно и докажем еще неоднократно в ближайшие дни – в соответствии с оперативными нуждами и аспектами".

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