В результате ракетного обстрела Кармиэля сгорел автомобиль, есть пострадавшие

В результате ракетного обстрела Кармиэля причинен ущерб: сгорел автомобиль, многие машины были повреждены, причинен ущерб нескольким домам.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает: женщина примерно 50 лет получила легкие осколочные ранения ног, ее доставили в больницу "Галиль" в Нагарии. Еще трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.