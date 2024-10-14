В результате ракетного обстрела Кармиэля сгорел автомобиль, есть пострадавшие
время публикации: 14 октября 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 15:28
В результате ракетного обстрела Кармиэля причинен ущерб: сгорел автомобиль, многие машины были повреждены, причинен ущерб нескольким домам.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает: женщина примерно 50 лет получила легкие осколочные ранения ног, ее доставили в больницу "Галиль" в Нагарии. Еще трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.