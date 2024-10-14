ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана несколько групп боевиков, в их числе пятерых из "Радуана"

ЦАХАЛ сообщает, что силы 2-й бригады "Кармели" и резервисты бригады "Голани" продолжают действовать на юге Ливана.

Ими были обнаружены десятки туннелей, склады оружия, наблюдательные посты и другие объекты. В ходе боевых действиях были ликвидированы несколько групп боевиков "Хизбаллы", среди убитых не менее пяти боевиков спецназа "Радуан".