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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана несколько групп боевиков, в их числе пятерых из "Радуана"

время публикации: 14 октября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 15:01
ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана несколько групп боевиков, в их числе пятерых из "Радуана"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана несколько групп боевиков, в их числе пятерых из "Радуана"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что силы 2-й бригады "Кармели" и резервисты бригады "Голани" продолжают действовать на юге Ливана.

Ими были обнаружены десятки туннелей, склады оружия, наблюдательные посты и другие объекты. В ходе боевых действиях были ликвидированы несколько групп боевиков "Хизбаллы", среди убитых не менее пяти боевиков спецназа "Радуан".

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