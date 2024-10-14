Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14.10.2024: удары по штабу ХАМАСа и другим целям, десятки убитых

В ночь на 14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала как от источников в Газе, так и от ЦАХАЛа.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора.

На севере сектора: источники в Газе сообщали об интенсивной перестрелке в Джабалии; силы ЦАХАЛа взрывали здания в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около больницы "Камаль Адуан"

В центре сектора: не менее 19 человек были убиты в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Нусейрате. ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели Дир аль-Балахе, около больницы "Шухада Аль-Акса". Источники в Газе сообщают о четырех убитых и множестве раненых. Судя по публикуемым видеозаписям, были вторичные взрывы, после авиаудара могли взорваться боеприпасы – источники в Газе заявляют, что взорвались газовые баллоны. ЦАХАЛ заявляет о "точном ударе по террористам ХАМАСа, которые действовали внутри командно-диспетчерского центра в районе Дир аль-Балаха, располагавшемся на территории комплекса, который ранее служил больницей "Шухада Аль-Акса"".