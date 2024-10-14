ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, из которой был обстрелян центр Израиля
время публикации: 14 октября 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 18:01
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установке, использованной "Хизбаллой" для обстрела центра Израиля.
В 17:33-17:37 в 182 населенных пунктах в центре страны прозвучал сигнал тревоги. Был зафиксирован запуск трех ракет, была предпринята попытка перехвата.
ЦАХАЛ сообщил, что все ракеты были перехвачены.
Обломки противоракеты упали в Холоне, информация о пострадавших не поступала.
Сообщается также о падении ракеты в районе Хадеры, полиция ведет поиски обломков.
Служба "Маген Давид Адом" передала, что поступило сообщение об одном пострадавшем – мужчина упал по дороге в бомбоубежище.
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