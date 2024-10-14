x
14 октября 2024
|
последняя новость: 18:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 18:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, из которой был обстрелян центр Израиля

время публикации: 14 октября 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 18:01
ВВС ЦАХАЛа уничтожили ракетную установку, из которой был обстрелян центр Израиля
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установке, использованной "Хизбаллой" для обстрела центра Израиля.

В 17:33-17:37 в 182 населенных пунктах в центре страны прозвучал сигнал тревоги. Был зафиксирован запуск трех ракет, была предпринята попытка перехвата.

ЦАХАЛ сообщил, что все ракеты были перехвачены.

Обломки противоракеты упали в Холоне, информация о пострадавших не поступала.

Сообщается также о падении ракеты в районе Хадеры, полиция ведет поиски обломков.

Служба "Маген Давид Адом" передала, что поступило сообщение об одном пострадавшем – мужчина упал по дороге в бомбоубежище.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2024

Ракетный обстрел центра Израиля