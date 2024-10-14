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Израиль

Разрешено к публикации: 19-летний Корен Битан погиб в бою в секторе Газы

время публикации: 14 октября 2024 г., 18:59 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 18:59
Корен Битан, 19 лет
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о гибели военнослужащего в бою на юге сектора Газы.

Погиб сержант Корен Битан, 19 лет, из Рош а-Аина, боец 450-го батальона бригады "Бислах", он служил в подразделении "Духифат" бригады "Кфир" и погиб в бою на юге сектора Газы.

Семья военнослужащего уведомлена о случившемся. Посмертно Корен Битан был повышен в звании с капрала до сержанта.

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