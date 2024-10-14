Разрешено к публикации: 19-летний Корен Битан погиб в бою в секторе Газы

Разрешена к публикации информация о гибели военнослужащего в бою на юге сектора Газы.

Погиб сержант Корен Битан, 19 лет, из Рош а-Аина, боец 450-го батальона бригады "Бислах", он служил в подразделении "Духифат" бригады "Кфир" и погиб в бою на юге сектора Газы.

Семья военнослужащего уведомлена о случившемся. Посмертно Корен Битан был повышен в звании с капрала до сержанта.